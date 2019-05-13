Пассажиры SSJ-100 из Мурманской области, не пострадавшие в Шереметьево, вернулись домой

МУРМАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Все пассажиры из Мурманской области, которые не пострадали в авиакатастрофе с самолетом "Аэрофлота" SSJ-100 в Шереметьево, вернулись домой. Об этом сообщил в понедельник журналистам врио губернатора области Андрей Чибис.

"Все жители Мурманской области, выжившие во время аварийной посадки самолета, уже находятся дома, за исключением двоих пострадавших, которые проходят лечение в Москве. Состояние их остается тяжелым, но врачи отмечают положительную динамику", - сказал руководитель региона.

Ранее сообщалось, что пассажиры постепенно возвращались домой самолетами "Аэрофлота", других авиакомпаний, а некоторые семьи - поездами. Медицинская помощь им не потребовалась.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet (SSJ-100), вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через полчаса вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, десять пострадавших находятся в больницах.

После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.