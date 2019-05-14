Госуниверситет Северной Осетии будет сотрудничать с ведущими испанскими вузами

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 мая. /ТАСС/. Северо-Осетинский госуниверситет им К. Л. Хетагурова (СОГУ) заключил соглашения с четырьмя ведущими вузами Испании. Об этом сообщила журналистам пресс-служба СОГУ.

"Университет Алкала, университет Альфонсо Х Мудрого, университет Изабеллы I, университет Овьедо - это одни из лучших вузов Испании. Обучение здесь полностью адаптировано к Европейскому пространству высшего образования. В рамках рабочей поездки в Испанию делегации СОГУ во главе с ректором Аланом Огоевым удалось достичь установления сотрудничества с ведущими испанскими вузами", - говорится в сообщении.

Стороны намерены сотрудничать в области образовательной и научно-исследовательской деятельности, организовать академические и культурные обмены между университетами.

В Мадридском университете заключен договор по работе над профильными проектами между факультетом стоматологии и фармации СОГУ и факультетом наук о здоровье испанского вуза.

С университетом Изабеллы I в городе Бургос определены основные направления работы по пищевым технологиям, стоматологии и фармации. Вузы начнут совместную реализацию онлайн языковых курсов для российской и испанской аудиторий.

С университетом Овьедо СОГУ будет развивать испанский язык. Северо-Осетинскую делегацию заинтересовал проект системы сбора информации о туризме в регионе Астурия. Алан Огоев намерен реализовать подобную программу в Северной Осетии.