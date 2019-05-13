Молодые семьи в Северной Осетии смогут бесплатно создавать ореховые сады

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 мая. /ТАСС/. Компания в Северной Осетии вместе с министерством сельского хозяйства и продовольствия республики планируют выделять ежегодно 5 млн рублей молодым семьям, желающим заниматься созданием ореховых садов. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Минсельхоза региона.

"Российско-итальянская компания ООО "Елети Альба" с 2016 года реализует проект в Северной Осетии по закладке 1 тыс. га садов итальянских сортов фундука. Ее учредители совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания в целях развития и поддержки сельских регионов планируют ежегодно выделять 5 млн рублей на социальную программу "Делай с нами, делай как мы!" - говорится в сообщении.

В программе могут участвовать граждане России, постоянно проживающие на территории Северной Осетии, состоящие в законном браке и располагающие на законных основаниях земельным участком от 0,1 до 0,5 га на территории республики, пригодным для нужд садоводства. Участники программы "Делай с нами, делай как мы!" оплачивают 20% от общей суммы стоимости саженцев фундука, а на оставшиеся 80% ООО "Елети Альба" предоставляет беспроцентный займ сроком на 5 лет.

В случае отсутствия у семьи стартового капитала возможно внесение 20% стоимости трудоднями в питомниках и садах компании. Все участники пройдут курс обучения и практики в учебном центре и в садах компании. Также в случае рождения ребенка в семье участников программы в течении пяти лет компания списывает 50% задолженности по займу; в случае рождения двух детей за эти же 5 лет компания списывает 100% задолженности по займу.

Те же условия действуют и в случае усыновления детей семьями участников Программы "Делай с нами, делай как мы!".

"Уже в нынешнем году смогут участвовать до 50 семей Северной Осетии, желающих заниматься выращиванием фундука и обучаться современным, эффективным технологиям возделывания этой перспективной и высокорентабельной сельхозкультуры", - сказал гендиректор компании "Елети Альба" Алан Гетоев.