Семьи 19 жертв крушения SSJ-100 получили выплаты властей Мурманской области и Подмосковья

МУРМАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Родственники 19 погибших в авиакатастрофе с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, которые проживали в Мурманской области, получили выплаты от властей региона и правительства Подмосковья, сообщил в понедельник журналистам врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"По состоянию на 13 мая семьи 19 из 26 погибших жителей Заполярья получили региональные выплаты Мурманской и Московской областей. Кроме этого, выплаты родным двоих наших погибших земляков предусмотрели и власти Севастополя", - сказал Чибис.

Как отметил в беседе с ТАСС министр социального развития области Сергей Мякишев, по всем остальным семьям вопрос решается в индивидуальном порядке.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. По данным властей Мурманской области, 26 из них - жители Мурманска и других населенных пунктов региона. Чибис ранее сообщил, что семьи погибших получат из регионального бюджета по 1 млн рублей, пострадавшие - по 500 тыс. рублей. Из резервного фонда правительства области на эти цели выделено 27 млн рублей.