Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник. Об этом сообщается на сайте Российского института радионавигации и времени (РИРВ).

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 68-м году скоропостижно ушел из жизни Шебшаевич Борис Валентинович <…> Под руководством Шебшаевича была создана, сертифицирована и серийно освоена первая в РФ спутниковая геодезическая аппаратура, успешно велись работы по созданию и совершенствованию <…> систем дальнего радионавигационного обеспечения, аппаратуры спутниковой навигации и систем на ее основе", - говорится в сообщении.

В институте добавили, что Шебшаевич начал трудовую деятельность в Ленинградском научно-исследовательском радиотехническом институте (позже - Российский институт радионавигации и времени) в 1975 году, прошел путь от инженера лаборатории до генерального директора и генерального конструктора.

РИРВ - один из основных создателей наземных радионавигационных систем (РНС), государственной системы единого времени и эталонных частот (ГСЕВЭЧ), ГЛОНАСС и навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС/GPS.