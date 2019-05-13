Режим ЧС из-за ситуации с пожарами сохраняется в двух районах Курганской области

ТАСС, 13 мая. Режим чрезвычайной ситуации снят в Кургане и Белозерском районе Курганской области. В двух районах сохраняется режим ЧС из-за ситуации с пожарами, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального МЧС.

"Решение о снятии режима ЧС еще в двух муниципальных образованиях региона (в Кургане и Белозерском районе) было принято на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и межведомственного оперативного штаба. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации остается действовать только в Кетовском и Юргамышском районах области", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что пожароопасная обстановка на территории региона стабилизирована, что подтверждает проведенная днем авиаразведка.

Ранее сообщалось, что против лиц, причастных к пожарам, возбуждено 14 уголовных дел.

В Курганской области с майских праздников бушевали природные пожары. В результате одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона был объявлен режим ЧС.