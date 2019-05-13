Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. 39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба бывшего американского лидера.

Сообщается, что операция прошла успешно, она была проведена в медицинском центре в штате Джорджия. Бывший глава Белого дома получил перелом, когда собирался на охоту на индеек. Сейчас с ним находится его жена Розалин.

Картер родился 1 октября 1924 года в городе Плейнс в семье фермера. С 1947-го по 1953 год служил офицером-подводником на Тихоокеанском и Атлантическом флотах, вышел в отставку после смерти отца, вернулся на ферму и занялся расширением семейного сельскохозяйственного бизнеса. В 1962 году был избран сенатором законодательного собрания Джорджии, в 1970 году - губернатором штата.

39-м президентом США Картер стал в январе 1977 года, одержав победу над соперником из Республиканской партии Джеральдом Фордом. При Картере США и СССР в 1979 году подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан политик принял решение не передавать этот документ на одобрение в Сенат, запретил поставки пшеницы из США в СССР и бойкотировал Олимпийские игры в Москве.

В ноябре 1980 года он проиграл выборы республиканцу Рейгану и занялся преподавательской деятельностью в Университете Эмори в административном центре Джорджии - Атланте, а также основал неправительственную организацию Центр Картера, в задачи которой входят содействие в решении политических конфликтов, защита прав человека и благотворительность.

В 2002 году Картеру была присуждена Нобелевская премия мира. Этой награды он был удостоен, в частности, за большой вклад в усилия по поиску мирных решений международных конфликтов и продвижению демократии.