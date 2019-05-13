Госдума рассмотрит поправки о лишении свободы на срок до 15 лет за "пьяные" ДТП

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Госдума рассмотрит во вторник в первом чтении проект закона об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии опьянения дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате которых пострадали или погибли люди. Инициатива должна была обсуждаться еще 18 апреля, однако из-за насыщенной повестки нижней палаты была перенесена на май.

Как пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, документом предусмотрены изменения в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), которыми регулируется ответственность за совершение дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За причинение тяжкого вреда здоровью срок лишения свободы предлагается повысить с нынешних четырех лет до трех-семи лет, при гибели человека - с двух-семи до 5-12 лет, в случае смерти двух или более лиц - с четырех-девяти до 8-15 лет лишения свободы. Одновременно поправками в статью 263 УК РФ предусматривается ужесточение наказания за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и в метрополитене.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что проект закона был внесен представителями всех парламентских фракций и одобрен профильными министерствами и ведомствами. Но главное, по его мнению, - это проявленная общественная поддержка ужесточения ответственности за "пьянку за рулем". Володин указал, что ежегодно "под колесами пьяных водителей гибнет более 4 тыс. человек, более 20 тыс. становятся инвалидами". Это, добавил он, "сломанные судьбы людей и их близких".

Справедливо, считает спикер, "если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству".