Медиафорум ОНФ "Правда и справедливость" открывается в Сочи

СОЧИ, 14 мая. /ТАСС/. Реализация нацпроектов и защита прав журналистов будут в числе ключевых тем шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" Общероссийского народного фронта (ОНФ), который открывается во вторник в Сочи.

Начинающийся форум станет первым подобным мероприятием для обновленного руководства Народного фронта. В ноябре 2018 года на съезде ОНФ были выбраны пять новых сопредседателей: глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. В декабре поменялся руководитель исполкома Народного фронта, им стал Михаил Развожаев, который сменил Алексея Анисимова.

"Медиафорум ОНФ 2019 года продолжает традицию безбарьерного, откровенного диалога власти и журналистского сообщества. Работающая над мероприятием команда приготовила ряд решений, позволяющих обсудить реализацию национальных проектов, другие острые вопросы, волнующие российское общество и журналистов", - сказал ТАСС Развожаев.

По его словам, тематика секций медиафорума будет отражать ключевые вопросы, волнующие россиян. При этом обсуждения будут проходить с участием экспертного сообщества, добавил собеседник агентства.

"Мы ожидаем насыщенную и интересную работу на протяжении ближайших трех дней", - подчеркнул Развожаев.

Программа и участники

"Участниками форума станут около 500 человек. В их числе победители конкурса журналистских работ фонда "Правда и справедливость", члены Центрального штаба ОНФ, федеральные эксперты и активисты проектов Народного фронта", - отметили в пресс-службе.

По данным организаторов, также ожидается, что на мероприятие приедут представители органов законодательной и исполнительной власти.

На форуме будут развернуты стенды, посвященные проектам ОНФ, к которым относятся, в том числе "Генеральная уборка/ Интерактивная карта свалок", "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", "За права заемщиков", "За честные закупки" и "Регион заботы". Также в течение форума будет работать приемная Центра правовой поддержки журналистов Народного фронта. Отдельный сектор будет отведен для мероприятий молодежного направления движения "Молодежки ОНФ".

Работа форума в первые два дня будет проходить в рамках мастер-классов, дискуссий и секций. В частности, запланированы секции, посвященные печатным СМИ, новым медиа, а также перспективам цифровизации в России.

Во второй день форума также запланировано проведение товарищеского матча между командой участников турнира дворовых команд ОНФ "Уличный красава" и ФК "Сочи".

Итоги форума будут подведены на пленарном заседании, которое состоится 16 мая.

Первый медиафорум ОНФ состоялся в 2014 году. Первые четыре форума проходили в Санкт-Петербурге, пятый - в Калининграде.