Власти Екатеринбурга сообщили, что потасовок при протестах в городе не допущено

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Участники стихийной акции протеста против строительства собора в центре Екатеринбурга не допустили потасовок или других противоправных действий. Об этом сообщил во вторник ТАСС вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

В Екатеринбурге в понедельник вечером началась стихийная акция протеста. Митингующие снесли временный забор, который был поставлен в ночь с 12 на 13 мая на месте строительства собора, и заняли сквер, откуда их потом вытеснили молодые люди спортивного телосложения. Количество протестующих, по разным оценкам, составляло от нескольких сотен до 2 тыс. человек.

"Сегодня не было допущено потасовок или противоправных действий", - сказал Бидонько. Он добавил, что во вторник планируется провести совещание, на котором будут выработаны решения по урегулированию конфликта. По словам вице-губернатора, вопрос о строительстве собора прошел публичные слушания, получено разрешение на строительство, то есть "все процедуры соблюдены".

Собор святой Екатерины планируют построить вместо разрушенного более 80 лет назад. Открытие намечено на 2023 год, к 300-летию Екатеринбурга. Его оформят в стиле архитектуры XVII века. Екатерининский собор был построен на левом берегу реки Исеть при основании города в 1723 году и разрушен в 1930 году. На месте строительства в понедельник прошел молебен, на котором собралось порядка 8 тыс. человек.