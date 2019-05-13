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В ЮВО сформировали более 70 команд для поиска воинских захоронений

По данным пресс-службы Южного военного округа, к работам уже приступил отряд из Ставропольского края

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Более 70 команд общей численностью около 1,8 тыс. человек будут заняты в Южном федеральном округе (ЮФО) и Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в наступающем сезоне работ по поиску останков воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Южного военного округа.

"Сформированные в начале мая более 70 команд различных гарнизонов округа, оснащенные современной инженерной техникой, займутся выявлением неизвестных воинских захоронений, установлением личностей погибших и пропавших без вести, увековечиванием памяти павших защитников Отечества",- говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, к работам приступил отряд из Ставропольского края, поисковики развернули полевой лагерь в районе села Ачикулак, где с октября по декабрь 1942 года вели бои 10-я дивизия 4-го Кубанского гвардейского казачьего кавалерийского корпуса и 4-й сводный партизанский полк.

В пресс-службе уточнили, что в нынешнем сезоне поисковые работы организованы в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии, на Ставрополье и в Крыму.

Всего в ведении округа находятся свыше 7,7 тыс. воинских захоронений, где покоятся останки около 970 тыс.человек.

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