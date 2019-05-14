В Приморье объем помощи малоимущим в 2019 году вырос почти на 1 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Объем бюджетных средств, направленных на выплаты малоимущим жителям Приморья, в 2019 году увеличен почти на 1 млрд рублей и составил 5,2 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации края.

"Почти 160 тыс. приморцев с доходами ниже прожиточного минимума являются получателями различных мер социальной поддержки. На выплаты, учитывающие доходы граждан, в этом году запланировали 5,2 млрд рублей. Это почти на 1 млрд больше, чем израсходовано в прошлом году", - говорится в сообщении на официальном сайте региональной администрации.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, средства выделены на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов. По линии социальной защиты в регионе действуют 73 вида различных выплат и компенсаций. В частности, субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг за прошлый год оформили почти 33 тыс. человек, 7,8 тыс. из которых сумели преодолеть порог бедности, сократив эти расходы.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что число бедных в России с 2000-х годов серьезно не снижалось. По данным ведомства, на данный момент в стране за чертой бедности проживает около 20 млн человек (в 2017 году - 13,2% всего населения).