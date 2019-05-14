В Магаданской области утвердили максимальный размер "подъемных" для приезжих специалистов

ТАСС, 14 мая. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление, устанавливающее максимальный размер выплаты единовременного пособия на обустройство приезжим работникам ("подъемные"). Она составила 225 тыс. рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Максимальный размер выплаты составляет 225 тыс. рублей", - сообщил собеседник агентства.

Ранее максимального размера установлено не было. Уточняется, что в дальнейшем, с 2020 года, на Колыме планируется увеличить "подъемные" до 1 млн рублей.