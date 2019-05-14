Экспресс-тестированием на ВИЧ в Хабаровском крае охватят около 10 тыс. тыс. человек

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Экспресс-тестирование населения на ВИЧ началось во вторник в Хабаровске в рамках всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД". Об этом ТАСС сообщила главный врач хабаровского центра "Анти-Спид" Анна Кузнецова.

"Сегодня в Хабаровском крае дан старт всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" в части тестирования на рабочих местах. Первыми тестирование прошли сотрудники одного из крупных предприятий города - "Водоканала", всего участие приняли 150 человек. В целом в дни акции охватить тестированием планируется более 2 тыс. человек в Хабаровске, по Хабаровскому краю - около 10 тыс. человек", - сказала Кузнецова.

Она уточнила, что узнать о ВИЧ-статусе можно в поликлиниках по месту жительства, на набережной Хабаровска, а также во время одного из футбольных матчей. "Тест на ВИЧ, и это доказано Всемирной организацией здравоохранения, является очень мощной профилактической мерой, риск передачи снижается на 70%, если человек знает о наличии у него вируса. Это общественное благо, но есть и личная польза: человек сможет получать современную медпомощь, позволяющую сохранить здоровье", - отметила Кузнецова.

Во время акции в Хабаровске пройдет научно-практическая конференция с участием российских и иностранных специалистов, состоится рабочее совещание с руководителями исполнительной власти в сфере здравоохранения всех дальневосточных регионов по реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ. "Важно информирование об этой проблеме, каждый, кто услышит об этом, мы надеемся, задумается, как обезопасить себя", - сказала Кузнецова.

По данным правительства Хабаровского края, последние годы ВИЧ-инфекция в регионе распространяется не только в фиксированных социальных группах, но и среди общего населения. В эпидпроцесс вовлечены трудоспособные люди в возрасте 18-45 лет.

Акция "Стоп ВИЧ/СПИД"

Шестая Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" при поддержке Минздрава РФ будет проходить до 19 мая. Мероприятия в рамках акции проводятся по трем направлениям: "Неделя знаний о ВИЧ", "Неделя тестирования на ВИЧ" и "Неделя активных действий против ВИЧ".

Акцию проводит Фонд социально-культурных инициатив при содействии федеральных министерств и ведомств, Русской православной церкви и ряда других организаций.