Со дна Авачинской бухты на Камчатке подняли затонувшее судно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая. /ТАСС/. Рыболовный сейнер "Моннерон", затонувший в 2015 году, поднят со дна Авачинской бухты на Камчатке, сообщила во вторник пресс-служба Корпорации развития Камчатского края (КРКК).

"Рыболовный сейнер "Моннерон" поднят со дна Петропавловской гавани в Авачинской бухте, на части акватории которой КРКК формирует международный яхтенный порт. Брошенное обанкротившимся владельцем судно затонуло 27 февраля 2015 года у причала, принадлежавшего ныне уже не существующему судоремонтному заводу "Фреза", - сообщили в КРКК.

"Моннерон" - второе судно, поднятое в акватории международного яхтенного порта. Ранее был отправлен на утилизацию рыболовный сейнер "Снегирево", затонувший в феврале 2014 года. В ближайшие дни КРКК начнет готовить подъем последнего из затонувших в акватории яхтенного порта судов - рыболовной шхуны японской постройки "Рондо", конфискованной у владельца за незаконный промысел краба. "Очистка дна бухты не только ведет к улучшению экологического состояния, повышает безопасность мореплавания в акватории порта, но и позволяет вернуть в хозяйственный оборот более 30 м причальных сооружений, необходимость в которых ощущается достаточно остро", - приводятся в сообщении слова генерального директора КРКК Николая Пегина.

Авачинская бухта - рыбохозяйственный водоем первой категории. Здесь ведется промысел лососевых, любительский лов ракообразных и моллюсков. По данным контролирующих органов, в акватории бухты насчитывается свыше 70 затонувших и брошенных судов различного водоизмещения общим весом около 260 тыс. тонн.