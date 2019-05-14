Сеть укрытий для фотосъемки диких животных появится в национальном парке "Земля леопарда"

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Руководство национального парка "Земля леопарда" запускает проект "Дикий Дальний Восток", в рамках которого планируется строительство комплексной сети специальных укрытий для фотографов дикой природы. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

"На особо охраняемых природных территориях появится сеть фотолабазов - специальных укрытий для съемки диких животных в естественной среде обитания <…> Укрытие позволяет минимизировать фактор беспокойства животного, а также обезопасить фотографа в случае интереса к нему со стороны крупного хищника. В настоящее время на особо охраняемых природных территориях ФГБУ "Земля леопарда" действует один фотолабаз, однако растущий интерес туристов-фотографов к этой услуге подтолкнул к идее создания сети подобных сооружений", - говорится в распространенном сообщении. В нем отмечается, что первое такое сооружение будет построено осенью 2019 года.

По информации пресс-службы нацпарка, проект "Дикий Дальний Восток" реализуется при поддержке автономной некоммерческой организации "Дальневосточные леопарды". "На первом этапе намечены шесть точек, где будут размещены фотолабазы", - передает пресс-служба слова генерального директора организации Елены Гангало.

В марте этого года сообщалось, что двое туристов из Индии и Монако провели на территории нацпарка "Земля леопарда" две недели в укрытии, чтобы сфотографировать самую редкую кошку в мире. Им удалось получить уникальные кадры дальневосточного леопарда на фоне снега. Тогда же пресс-служба нацпарка проинформировала, что очередь на фотолабаз расписана на два года вперед, а все доходы от этой услуги идут на развитие учреждения.

Национальный парк "Земля леопарда" расположен на юго-западе Приморского края и занимает площадь в 262 тыс. га. В него входят заповедник "Кедровая падь", заказник "Леопардовый", земли охотничьих хозяйств, военные полигоны, приграничная зона, а также западная часть Фрунзенского района Владивостока на полуострове Песчаный. Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. Согласно результатам анализа данных фотомониторинга, в России зафиксировано 86 взрослых пятнистых хищников и 21 котенок.