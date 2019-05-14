Около 6 тыс. значков "Красная гвоздика" распространят для помощи хабаровским ветеранам

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Около 6 тыс. жителей Хабаровского края смогут помочь ветеранам боевых действий, пострадавшим в результате войн и конфликтов, в рамках акции "Красная гвоздика". Об этом сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"Стать участником благотворительного марафона очень просто: для этого достаточно приобрести значок у добровольцев. При этом максимальную сумму пожертвования граждане определяют самостоятельно, минимальный взнос составляет 50 рублей. Всего в регионе планируется распространить 6 тыс. значков", - приводятся в сообщении слова регионального координатора движения "Волонтеры Победы" Анастасии Браги.

Брага уточнила ТАСС, что в Хабаровском крае акция проводится во второй раз, и в этом году значки будут распространять, помимо Хабаровска, в Комсомольске-на-Амуре, в районах имени Лазо, Бикинском, Советско-Гаванском, Ванинском, Ульчском.

"В прошлом году волонтеры раздали около 3 тыс. значков, собрав 78 тыс. рублей. Фонд "Память поколений", организовывающий эту акцию, увеличил сумму до 900 тыс. рублей. На эти деньги приобрели кресло-коляску для ветерана, оплатили реабилитационные мероприятия. В этом году, как ожидаем, участников будет больше", - сказала Брага.

Все собранные средства направят на покупку лекарств и медицинского оборудования, а также на оплату операций, высокотехнологичное протезирование и последующую реабилитацию ветеранов.

Акция проходит под девизом: "Я помню. Я помогаю". Она продлится до 22 июня - Дня памяти и скорби. Благотворительный фонд "Память поколений" проводит акцию в регионах страны с 2015 года, за это время было собрано более 540 млн рублей, помощь получили почти 8,5 тыс. ветеранов.