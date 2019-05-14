В кабмине поддержали проект о демонстрации нацистской символики в кино и литературе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект, разрешающий использование нацистской символики в учебно-просветительских целях и в произведениях искусства при условии осуждения нацизма. Копия проекта официального отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии, есть в распоряжении ТАСС.

"Правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки ко второму чтению с учетом указанных замечаний", - говорится в документе. Так, члены комиссии отметили, что условие "осуждения нацизма" потребует обязательного словесного комментирования при использовании такой атрибутики. Это может создать сложности при правоприменении, поскольку такое комментирование в художественных произведениях не всегда возможно. Кроме того, высоки риски оспаривания подобных решений на основании этико-лингвистических экспертиз и умышленного использования такой символики с формально негативным комментарием, но с целью пропаганды или оправдания нацизма, сказано в отзыве.

Помимо этого, в правительстве указали на то, что законопроект в нынешнем виде не охватывает деятельность музеев и обществ исторической реконструкции. Последнее замечание носит технический характер: содержащийся в законопроекте термин "образовательные организации" предлагается заменить на более корректный "организации, осуществляющие образовательную деятельность".

О законопроекте

Законопроект внесли в декабре 2018 года председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Они указали на расхождения в законах "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Первый запрещает пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходной до степени смешения, а вторым запрещается использование нацистской символики в любой форме. Как отмечала Ямпольская, если формально исполнять этот закон, "то получается, что все наши фильмы о войне должны быть запрещены".

Законопроект, призванный устранить это противоречие, вносит в оба закона поправки, выводящие из-под запрета использование нацистской атрибутики (символики) или сходной с ней до степени смешения в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями. Обязательным условием при этом останется "осуждение нацизма и экстремизма и формирование негативного отношения к этой идеологии", а также отсутствие признаков ее пропаганды или оправдания. В пакете с этим документом внесен законопроект, отменяющий в указанных случаях предусмотренное сегодня КоАП административное наказание за демонстрацию нацистской символики.