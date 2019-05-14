Уроженца Таджикистана лишили гражданства РФ за оправдание терроризма на территории Якутии

ТАСС, 14 мая. Сотрудники ФСБ выявили выходца из Республики Таджикистан, который занимался распространением материалов террористической направленности на территории Якутии. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства.

УФСБ России по Республике Саха (Якутия) установлено, что Умед Каримов, получивший гражданство РФ, в сети Интернет систематически публиковал свои голосовые сообщения, оправдывающие деятельность международной террористической организации. Кроме этого, он предлагал своим слушателям вступить в ряды террористов.

"В результате задокументированного факта принято решение о лишении уроженца Таджикистана российского гражданства и закрытии ему въезда на территорию РФ на 50 лет", - сказано в сообщении.