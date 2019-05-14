Омбудсмен Бурятии обратится во ФСИН по поводу ролика с участием сотрудников ведомства

УЛАН-УДЭ, 14 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова намерена обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ с просьбой провести проверку по факту изготовления ролика в Управлении ФСИН РФ по Бурятии. Об этом сообщила в понедельник ТАСС сама Жамбалова.

В понедельник в интернете появился музыкальный видеоролик, в котором сотрудники бурятского Управления ФСИН в форме исполняют песню о своей работе, на некоторых кадрах изображают, как заламывают руки человеку, исполняющему роль заключенного, и целятся из арбалета в яблоко на голове еще одного "заключенного".

"Мы сейчас направляем официальное обращение во ФСИН России и в прокуратуру Бурятии с просьбой провести проверку по факту изготовления данного ролика, по вопросу поведения должностных лиц и позиционированию в целом службы", - сказала омбудсмен.

Факт изготовления ролика сотрудниками регионального Управления ФСИН в самом ведомстве подтвердили. "Ролик снят для участия в конкурсе", - сказали в УФСИН по Бурятии, не уточнив, в каком именно конкурсе.

Подробности в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Бурятии пообещали предоставить позже.