Первый медведь появился в единственном приюте для гималайцев в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Первого медведя доставили во вторник в единственный в Приморском крае приют для гималайских медведей, сообщила ТАСС заместитель директора зоопарка "Садгород", реализующего этот проект, Алена Асновина.

Единственный в Приморье приют для выросших у людей медведей, которые не могут вернуться в дикую природу, призван решить актуальную для края проблему. Ежегодно охотнадзор выявляет у жителей региона незаконно содержащихся в придомовых хозяйствах медведей, которые попали к ним в малом возрасте. По закону, такие животные подлежат изъятию, но до недавнего времени не было места, где их можно содержать. Приют пока находится в стадии строительства.

"В приют прибыл первый его житель - медведь Тема из Спасска-Дальнего. Для транспортировки его пришлось усыпить. Отойдя от препаратов, он сразу поел приготовленное для него угощение, сейчас чувствует себя хорошо. В приюте пока есть только небольшие жилища для первых пяти медведей, но в планах у нас строительство большого вольера, где они могли бы гулять", - рассказала Асновина.

По ее словам, с предложением принять "бесхозных" животных к зоопарку обратился департамент охотничьего надзора Приморья. Несмотря на то, что денег в краевом бюджете на строительство такого вольера заложено не было, зоопарк решил задачу самостоятельно, используя собственные средства и перечисления от неравнодушных жителей города Владивостока, а также спонсоров - всего около 1,5 млн рублей. Асновина подчеркнула, что нигде в России подобных приютов сегодня нет.

"Это очень актуальная проблема для Приморского края. Уже в ближайшее время мы примем еще двух хищников, и, как мы поняли, у охотнадзора на примете есть еще пять медведей, которым надо найти место. Со своей стороны, мы намерены водить сюда школьников, и рассказывать о том, почему эти животные живут в неволе, и что надо делать, если встретили в лесу одинокого медвежонка", - рассказала замдиректора зоопарка.