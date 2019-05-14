Роспотребнадзор подготовил изменения по организации психоневрологических интернатов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовили изменения жилых помещений психоневрологических интернатов, предполагающие переход от коридорной системы учреждений к квартирной. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Я ставила срок Роспотребнадзору сделать это к 1 июня. Я знаю, что сейчас подготовлены изменения, касающиеся жилых помещений психоневрологических интернатов в части отказа от коридорной системы устройства этих учреждений с возможностью перехода на квартирную систему, которая принята в современном мире", - сказала она.

Голикова отметила, что до сих пор в России сохраняется "семидневная передержка" человека, поступившего в социальное учреждение, в специально изолированном помещении.

"Раньше эта процедура оправдывалась тем, что у человека может быт инфекционное заболевание или еще что-то, и поэтому его изолировали на семь дней. Но мы уже так давно ушли вперед, что необходимости в таких процедурах совершенно нет. Эта норма сейчас отменяется в СанПиНах", - добавила она.

Вице-премьер подчеркнула, что проверка психоневрологических интернатов еще не закончилась. "Мы получили первый срез и первый результат, он неутешительный. Никаких иллюзий мы не строим по поводу того, что у нас все хорошо. Мы на это не закрываем глаза", - добавила она.

По словам Голиковой, до сентября 2019 года будет проводиться обследование всех людей, которые находятся в психоневрологических интернатах.

"Для чего мы это делаем? Для того, чтобы понять, какая нам инфраструктура в этой части нужна, все ли люди, которые там находятся, действительно пациенты этих учреждений, или часть из них не пациенты и все-таки могут находиться в семьях. Для той части из них, которые больны и одиноки, наверное, все-таки должны работать такие учреждения. Но мы точно понимаем, что эти люди, даже несмотря на тяжелые болезни, не должны быть изгоями нашего общества", - подчеркнула она.