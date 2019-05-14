В Екатеринбурге пройдет молебен за строительство храма святой Екатерины

"Скорее всего соберемся помолиться, потому что это вообще традиция такая, во время строительства усиливаются молитвы о храме. Определенные силы использовали эту ситуацию для усиления противостояния. Прихожане усилят молитвы. <...> В семь часов вечера (17:00 мск - прим. ТАСС) соберемся", - сказала она.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Верующие в Екатеринбурге соберутся во вторник вечером на молебен в сквере на месте строительства храма святой Екатерины в центре города, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Стихийная акция протеста за сохранение сквера на месте строительства собора святой Екатерины прошла в понедельник вечером. Митингующие снесли временный забор, который был поставлен на месте возведения в ночь с 12 на 13 мая, и заняли сквер, откуда их потом вытеснили молодые люди спортивного телосложения. Количество протестующих, по разным оценкам, составляло от нескольких сотен до двух тысяч человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже пригласил сторонников строительства храма и протестующих на разговор для выработки компромисса. "Я думаю, что самый правильный шаг сейчас - организовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 14:00 мск я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны", - написал он во вторник на своей официальной странице в Instagram.

Собор святой Екатерины планируют построить вместо разрушенного более 80 лет назад. Открытие намечено на 2023 год, к 300-летию Екатеринбурга. Его оформят в стиле архитектуры XVII века. Екатерининский собор был построен на левом берегу реки Исеть в Екатеринбурге при основании города в 1723 году и разрушен в 1930 году. На месте строительства прошел молебен в день Торжества православия, на котором собралось порядка 8 тыс. человек.