FT: хакеры при помощи функции звонков в WhatsApp загружали шпионское ПО на телефоны

ТАСС, 14 мая. Неизвестные злоумышленники устанавливали шпионское программное обеспечение на мобильные телефоны, используя функцию звонков в приложении WhatsApp. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times .

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По ее данным, злоумышленники внедряли шпионскую программу, осуществляя звонки на выбранные номера телефонов через приложение WhatsApp. При этом вредоносный код скачивался, даже если абонент не брал трубку, а сведения о звонке удалялись из памяти телефона. Отмечается, что для атаки были уязвимы устройства на платформах iOS и Android.

Одной из жертв кибератаки стал известный британский юрист и правозащитник, его имя не разглашается. В WhatsApp узнали о проблеме в начале мая, на прошлой неделе компания сообщила о ней в Министерство юстиции США.

Как информирует Financial Times, разработчиком следящей программы является израильская частная компания NSO Group, занимающаяся производством средств киберразведки. В компании заявили, что они проводят расследование инцидента с WhatsApp. При этом NSO Group отметила, что компания сама не использует свои разработки, а управление программным обеспечением осуществляют исключительно те, кто покупает ее технологии.

По данным телеканала Sky News, в WhatsApp подтвердили факт кибератаки, отметив, что она имела ограниченный масштаб и затронула только несколько десятков пользователей. В компании также информировали, что уязвимость, позволявшая установить следящее ПО, была устранена, а также рекомендовали пользователям обновить свою версию приложения.

Аудитория WhatsApp на настоящий момент составляет 1,5 млрд человек по всему миру, указывает Financial Times.