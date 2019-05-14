МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов во время путешествия на весельной лодке, которые будут представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса. Об этом ТАСС во вторник сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов.

Ранее сообщалось, что путешественник официально завершил свой переход на весельной лодке "Акрос" через южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили за 154 дня 13 часов 37 минут.

"В этом походе Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов, которые должны пройти верификацию Общества океанских гребцов в Англии и в дальнейшем также будут представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, путешественник стал самым возрастным гребцом-одиночкой (67 лет), достиг самой южной точки на весельной лодке (56’40 южной широты), а также пробыл в Южном океане самое большое количество дней - 154.

Об экспедиции

Одиночное кругосветное плавание Федора Конюхова на весельной лодке "Акрос" началось 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут путешественника разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) - мыс Горн (Чили), мыс Горн - мыс Люин (Австралия) и мыс Люин - порт Данидин. В общей сложности маршрут составляет 27 тыс. км.

Лодка "Акрос" была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту девятиметрового судна находятся водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.