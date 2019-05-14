Более 770 площадок в России и Турции готовы принять Всероссийский химический диктант

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Более 770 площадок в регионах России и в турецком городе Аланья подали заявки на участие во втором Всероссийском химическом диктанте. Об этом сообщила во вторник пресс-служба корпорации "Российский учебник", являющейся одним из организаторов акции.

Химический диктант пройдет 18 мая, его проведут МГУ, Химический факультет МГУ и корпорация "Российский учебник" при поддержке Ассоциации учителей и преподавателей химии. Кроме того, 18 и 19 мая можно будет поучаствовать в диктанте в заочной форме на сайте химдиктант.рф. В ходе диктанта участникам предстоит ответить на 25 вопросов в течение 45 минут.

"Более 770 площадок подали заявки на участие во II Всероссийском химическом диктанте, который в этом году пройдет с международным участием. Для участия в очном формате 18 мая будут доступны площадки в учреждениях по всей стране, от Калининградской области до Чукотского автономного округа и Камчатского края, а также в Международной русской школе в г. Аланья (Турция)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Больше всего площадок откроется в Новосибирской, Московской, Свердловской, Тюменской, Воронежской, Саратовской областях, Пермском крае, Татарстане и Башкирии. Центральной площадкой станет главная аудитория Химического факультета МГУ в Москве, вторая главная площадка разместится в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева.

"Возможно, что диктант подстегнет интерес к науке у тех ребят, которые впоследствии могут стать видными учеными, причем даже необязательно в области химии", - цитирует пресс-служба ректора МГУ Виктора Садовничего.

Гендиректор корпорации "Российский учебник" Александр Брычкин отмечает возросшую популярность химического диктанта.

"Уже второй год мы совместно с МГУ и Ассоциацией учителей и преподавателей химии проводим Всероссийский химический диктант и видим, с каким интересом все большее число школьников вовлекается в этот процесс. Это значит, что мы идем правильной дорогой и просто обязаны продолжать содействовать популяризации изучения естественнонаучных предметов в школе, помогая и формировать объективное мировосприятие каждого ребенка, и расширять базу для большой науки", - цитирует его пресс-служба.

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "Вентана-граф", "Астрель" и цифровую образовательную среду LECTA. Деятельность издательств поддерживают профессиональные экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты РАН и РАО проводят профессиональную экспертизу изданий и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.