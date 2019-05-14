На дне глубочайшей впадины Мирового океана обнаружили пластиковый мусор

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Пластиковый мусор нашел на дне глубочайшей впадины Мирового океана - бездны Челленджера (Challenger Deep) - американский исследователь Виктор Весково, установивший рекорд в одиночных погружениях. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, во время погружения помимо четырех новых представителей глубоководной фауны 53-летний исследователь увидел и следы загрязнения океана - пластиковый пакет и обертки от конфет.

Представитель компании Five Deeps Стефани Фицгерберт в распространенном здесь пресс-релизе отметила, что Весково стал первым человеком, осуществившим несколько одиночных погружений в глубоководном аппарате Limiting Factor в том числе на рекордную глубину 10928 метров - на 16 метров глубже, чем в ходе предыдущих погружений. Всего за период с 28 апреля по 5 мая Limiting Factor совершил четыре погружения в бездну Челленджера, а 7 мая - одно погружение в бездну Сирены, расположенную к северо-востоку от Марианской впадины. Во время двух погружений, в том числе погружения на рекордную глубину, Виктор Весково управлял глубоководным аппаратом в одиночку.

"Этот подводный аппарат, корабль-носитель и чрезвычайно талантливые члены экспедиции вывели технологии исследований океана на беспрецедентный новый уровень, позволив осуществить быстрые и неоднократные погружения в глубочайшие, самые труднодоступные места под водой, - привела Фицгерберт слова Виктора Весково, сказанные им после того, как экспедиционное судно вернулось на остров Гуам. - Мы считаем, что только что проверили и открыли путь, позволяющий изучать и посещать любое место в океане в любое время".

Предыдущий спуск в бездну Челленджера был предпринят в 2012 году режиссером и исследователем Джеймсом Кэмероном, который в батискафе Deepsea Challenger достиг глубины 10908 метров, а в 1960 году батискаф ВМС США Trieste с лейтенантом Доном Уолшем и швейцарским исследователем Жаком Пикаром достиг глубины 10912 метров.

Как отметила телекомпания CNN, цель экспедиции Five Deeps состоит в том, чтобы осуществить подробное картографирование самых глубоких участков дна Мирового океана. Ранее этот глубоководный аппарат совершал погружения в океанический желоб Пуэрто-Рико в Атлантическом океане, в Южно-Сандвичев желоб в юго-западной части Атлантического океана, в Яванскую впадину в восточной части Индийского океана. Следующее погружение члены экспедиции Five Deeps намерены осуществить в августе 2019 года в до сих пор не исследованную бездну Моллой (глубина 5669 метров) в районе Шпицбергена.