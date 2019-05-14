Аналог центра для одаренных детей "Сириус" планируется создать в Астрахани

ТАСС, 14 мая. Образовательный центр для одаренных детей "Астриус" планируется открыть в Астраханской области. Он будет работать по аналогии с "Сириусом", говорится в материалах пресс-службы Кремля к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в регион.

"Планируется строительство образовательного центра для одаренных детей "Астриус", который мог бы стать уникальной образовательной площадкой для детей Юга России и прикаспийских государств. "Астриус" станет аналогом всероссийского образовательного центра для одаренных и талантливых детей "Сириус", расположенного в городе Сочи", - говорится в материалах.

Уточняется, что создание такого центра позволит обучать не менее 1,6 тыс. человек в год.

Центр "Сириус" был открыт на базе олимпийских объектов образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Центр призван охватить большое число одаренных детей из всех регионов, а также создать систему социальных связей, объединяющую в себе профориентационные, образовательные, спортивные, творческие и иные ресурсы.

Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 700 детей в возрасте 10-17 лет из разных регионов России. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российской науки, культуры и искусства. Образовательные программы рассчитаны на 24 дня и включают в себя занятия по специальности, есть также общеобразовательные занятия на протяжении всего учебного года. Центр работает круглый год, проезд и пребывание детей в нем бесплатные.