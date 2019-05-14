В Москве задержан мужчина, похитивший у попутчика $210 тыс. в аэропорту Внуково

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который похитил $210 тыс. у попутчика в столичном аэропорту Внуково. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково обратился житель Калининграда. Мужчина сообщил, что он вез крупную сумму денег - более $210 тыс. Во время ожидания посадки на рейс летевший вместе с ним знакомый обманным путем завладел его сумкой с деньгами и скрылся в неизвестном направлении", - сказала она.

По словам представителя МВД, по горячим следам на международном автовокзале при попытке покинуть Москву на рейсовом автобусе подозреваемый был задержан. Им оказался 26-летний житель Иркутской области, который признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Кража").