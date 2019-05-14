Площадь объектов международного медкластера в "Сколково" увеличится вдвое

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Общая площадь объектов международного медицинского кластера (ММК) на территории "Сколково" увеличится в два раза - с 425 до 858 тыс. кв. м. Такое решение принято в связи с большим количеством поданных заявок на участие в проекте от российских и зарубежных компаний, сообщили во вторник в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

ММК - уникальный для российского здравоохранения проект, который создается, в том числе для развития научных исследований, разработки новых медицинских технологий и лекарственных препаратов, а также для привлечения в Россию лучших медицинских и образовательных практик из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Проект очень востребован, продолжает расти число заявок от претендентов на участие в медкластере в Сколкове. В связи с этим для более эффективного использования территории принято решение увеличить площадь объектов медицинского кластера более чем вдвое - с 425 до 858 тысяч квадратных метров. Основная масса новых площадей будет представлена медицинскими объектами - ведущими мировыми клиниками, которые построят участники проекта из стран ОЭСР", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Кроме того, на территории ММК будет построен технопарк, в котором расположатся институт биологии, медицинский университет, институт фармацевтических технологий, кампус, институт анатомии, опытнопроизводственные и лабораторно-клинические центры, инжиниринговый центр и ряд инфраструктурных объектов. "В результате на территории медкластера будет создана не только база уникальных медицинских учреждений, но также мощная образовательная, опытно-производственная и лабораторно-клиническая базы, которые позволят вывести образование и российские технологии в медицине на качественно новый уровень", - подчеркнул заммэра.

На данный момент в проекте медкластера в "Сколково" участвуют четыре международных партнера: диагностический центр израильской клиники "Хадасса" (Hadassah), который заработал в сентябре 2018 года, также свои проекты готовятся реализовать южнокорейский госпиталь "Бундан" (Bundang) и испанская клиника "Роман Фернандес" (Roman Fernandes). Кроме того, в рамках соглашения с французской компанией "Орпея Груп" (ORPEA Group) будет построен центр высокотехнологичной реабилитации "Клинея" (Clinea).