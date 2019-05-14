ВЦИОМ: каждый десятый россиянин смотрит "Игру престолов"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что каждый десятый (12%) россиянин смотрит телесериал "Игра престолов", свидетельствуют опубликованные во вторник данные исследования.

"Каждый десятый россиянин (12%) смотрит культовый фэнтези-сериал "Игра престолов". Тем не менее, 71% респондентов не смотрели и не планируют смотреть телесериал", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Больше половины зрителей (54%) также заявили, что собираются посмотреть заключительный сезон. При этом 18% опрошенных уже начали просмотр, а 9% респондентов бросили просмотр.

По данным опроса, большинству зрителей (80%) понравился телесериал. Любимыми персонажами респонденты назвали Дейенерис Таргариен (12%), Тириона Ланнистера (12%) и Джона Сноу (11%). Кроме того, более половины (57%) россиян отметили, что в сериале им понравился неожиданный сюжет, четверть (25%) отметили хорошую актерскую игру, 18% понравилась постановка произведения, 11% оценили раскрытие персонажей.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 апреля 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. В апреле 2019 года начался показ заключительного сезона сериала.