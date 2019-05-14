Эксперт: расширение Арктической зоны Якутии создает условия для привлечения инвестиций

ЯКУТСК, 14 мая. /ТАСС/. Включение территорий восьми районов Якутии в состав Арктической зоны РФ (АЗРФ) позволит региональным властям применять программные методы управления этими территориями, а также привлекать инвесторов для реализации перспективных промышленных проектов. Такое мнение высказал во вторник ТАСС эксперт Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики), доцент РАНХиГС Александр Воротников.

Президент РФ Владимир Путин 13 мая подписал указ о расширении Арктической зоны РФ за счет восьми районов Якутии. Ранее в состав Арктической зоны входили территории пяти районов Якутии.

"Обсуждение этого вопроса шло несколько лет. И достаточно странно, что территории со схожими условиями имели разный статус. Теперь возможности по развитию Арктической зоны республики получать новый импульс. Правительство может более целенаправленно и системно развивать Арктическую зону Республики Саха (Якутия), используя программные методы, в частности, развитию транспортной инфраструктуры, созданию условий для развития социального предпринимательства и арктического туризма", - сказал Воротников.

Он добавил, что новый статус восьми северных улусов (районов) распространит на них действие нового закона "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", который подготовлен Минвостокразвития по поручению президента.

Тем более, механизм поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ в основном аналогичен правовому механизму поддержки предпринимательской деятельности, установленному федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток", опыт реализации этого закона у республики уже существует. Без всякого сомнения, новый закон позволит привлечь новые инвестиции и инвесторов в развитие регионов Арктической зоны республики", - отметил эксперт.

В Арктическую зону РФ входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, нескольких районов Республики Саха (Якутия), города Норильска, двух районов Красноярского края, муниципальных образований Архангельской области. Кроме того, к российской арктической зоне относится часть островов и архипелагов Северного Ледовитого океана.