Власти Коми намерены создать три природных заказника в 2019 году

СЫКТЫВКАР, 14 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Три особо охраняемые природные территории планируется создать в 2019 году на территории заполярного моногорода Воркута и Воркутинского района в Коми. Это позволит сохранить многие краснокнижные виды растений и животных, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роман Полшведкин.

"Одной из ключевых задач, обозначенной президентом России в майском указе 2018 года, является сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо охраняемых природных территорий. Согласно указу был разработан региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" в рамках нацпроекта "Экология", в котором предусмотрено образование четырех особо охраняемых природных территорий, три из которых будут созданы в этом году", - сказал министр.

Правительство региона приняло постановление о создании трех заказников в феврале 2019 года. Среди них - заказник "Большая Лагорта" площадью 635 га для сохранения ландшафтов западного макросклона Полярного Урала, заказник "Большая Роговая" на площади 764 га для сохранения притундровых лесов европейского северо-востока России и заказник в Воркутинском районе - "Оченырд" - для сохранения эталона ландшафтов и биологического разнообразия западного склона Полярного Урала общей площадью 3215 га (22 вида местных растений занесены в Красную книгу региона, а восемь групп нуждаются в постоянном контроле численности).

По словам главы Минприроды Коми, в 2019-2020 годах планируется провести кадастровые работы по внесению сведений о границах территорий в Единый государственный реестр недвижимости.

По данным министерства, Коми - один из немногих регионов РФ, сохранивших природные комплексы в их естественном состоянии, благодаря развитому природно-заповедному фонду. Более 200 объектов общей площадью 5,4 млн га имеют статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это национальный парк "Югыд ва" площадью почти 19 млн га - крупнейший в России и Европе, а также Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник (более 721 тыс. га), на территории которого находится одно из семи чудес России - плато Маньпупунер. Этим территориям присвоено федеральное значение, они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как "Девственные леса Коми".

Особо охраняемые территории

Кроме того, в Коми насчитывается 230 ООПТ республиканского значения, в том числе 162 заказника, 67 памятников природы и один охраняемый природный ландшафт. На территории Воркуты действует семь ООПТ регионального значения - природные заказники "Енганэпэ", "Хребтовый", "Уса-Юньягинское" и памятники природы "Геологический памятник природы им. Ю. В. Степанова", "Водопад на реке Хальмеръю", "Гора Пембой", "У фермы Юн-Яга", а также две ООПТ местного значения - памятник природы "Воркутинский" и заказник "Скальный каньон на реке Ния-Ю".

При этом Институты биологии и геологии Коми научного центра УрО РАН предложили создать на территории Воркуты еще три новых ООПТ: заказник "Силова-Яха" как эталон ландшафта типичных равнинных тундр, заказник "Каньон реки Ния-Ю", где сохранились редкие растения, а также заказник "Сейда", на предполагаемой территории которого останавливаются в ходе массовой миграции редкие виды птиц - гуменник, пискулька, речные и нырковые утки, сапсан. Ученые также обнаружили здесь европейскую норку, занесенную в Красную книгу.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).