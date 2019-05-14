Источник: замначальника УМВД РФ по Белгороду уволен за вождение в нетрезвом виде

ТАСС, 14 мая. Замначальника УМВД РФ по Белгороду - начальник полиции Сергей Власенко уволен со службы за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах региона.

"За управление автомобилем в нетрезвом виде со службы уволен начальник полиции Белгорода", - отметил источник.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, сотрудники ГИБДД 11 мая остановили в Белгороде автомобиль Ford Focus под управлением "одного из руководителей УМВД России по городу Белгороду". Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что мужчина находился за рулем в нетрезвом виде.

"Руководством УМВД по Белгородской области по данному факту была назначена служебная проверка, по результатам которой принято решение о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - сказали в пресс-службе. Также собеседник агентства добавил, что в отношении полицейского был составлен протокол по факту вождения в нетрезвом виде, в соответствие с которым он понес наказание.

В 2015 году полковника полиции Сергея Власенко оправдали по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Полицейского обвиняли в незаконном получении свидетельства на право соцвыплаты для покупки жилья.

В новость была внесена правка (11:23 мск) - передается с исправлением должности в заголовке и лиде.