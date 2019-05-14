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В Москве возбудили дело по факту кражи у пенсионера ювелирных изделий на 26 млн рублей

По словам потерпевшего, драгоценности мошенник получил в период с 2015 по 2016 год, но уголовное дело возбудили только сейчас

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по заявлению пенсионера из Петербурга, у которого злоумышленник похитил ювелирные изделия в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился мужчина 1958 года, пенсионер. По его словам, он заранее договорился с посредником о том, что тот поможет перепродать ювелирные изделия. Они дважды встречались в ресторанах, расположенных на Новом Арбате в Москве, в ходе этих встреча заявитель передал посреднику драгоценности. Однако никаких услуг пенсионеру оказано не было, после получения крупной партии ювелирных изделий посредник перестал выходить с потерпевшим на связь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, драгоценности мошенник получил в период с 2015 по 2016 год, но уголовное дело было возбуждено только сейчас. "Изначально полиция вынесла отказ в возбуждении дела, однако пенсионер пожаловался в прокуратуру, после этого следственный отдел полиции все же возбудил дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Материальный ущерб потерпевшему превышает 26 млн рублей",- сказал собеседник агентства.

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