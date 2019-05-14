{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Австрии американцы смогут обращаться за консульской помощью в McDonald's

Сотрудники ресторанов сети быстрого питания помогут связаться гражданам США с диппредставительством в Вене в случае экстренных ситуаций

ВЕНА, 14 мая. /ТАСС/. Граждане США смогут с 15 мая в случае экстренной ситуации на территории Австрии обращаться за консульской помощью в рестораны сети быстрого питания McDonald's, которые будут служить филиалами посольства США в республике. Об этом сообщило посольство США в Австрии.

"Американские граждане, путешествующие по Австрии, оказавшиеся в беде и не имеющие возможности связаться с посольством США, могут со среды, 15 мая 2019 года, прийти в любой McDonald's в Австрии, и персонал поможет им связаться с посольством США для оказания консульских услуг. Например, сообщить о потерянном, украденном паспорте или обратиться за помощью в поездках", - говорится в заявлении американского посольства в Вене в Facebook.

В настоящее время в Австрии работают более 190 ресторанов этой сети. Первый McDonald's открылся около Шварценбергплац в 1977 году.

Теги
АвстрияСША
Новая система обращения с ТКО
Минприроды к сентябрю разработает проект закона о решении споров регионов по мусору
Минприроды и Минэнерго также должны будут проработать вопрос коммунального мусора, который можно было бы отнести к возобновляемым источникам энергии
Читать полностью