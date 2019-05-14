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В США стали чаще называть детей именами персонажей "Игры престолов"

Наиболее популярными именами стали Арья и Кхалиси

Американцы стали чаще называть новорожденных именами персонажей из сериала "Игра престолов". Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Службу соцобеспечения США.

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Наиболее популярными именами стали Арья (Arya) и Кхалиси (Khaleesi). В честь Арьи Старк в 2018 году назвали 2545 девочек, это имя находится на 119 месте по популярности. Впервые имя Арья попало в список популярных в 2010 году, тогда так назвали 273 девочки, в 2014 году - 1553.

Кхалиси на вымышленном дотракийском языке означает "королева". Этот титул носила одна из главных героинь - Дейенерис Таргариен. Имя Кхалиси занимает 549 строчку, в прошлом году так назвали 560 девочек, в 2017 году - 446. В число самых популярных оно вошло в 2014 году. 

При этом, как отмечается, имя Дейенерис не входит в тысячу самых популярных для новорожденных.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года, последнего - в апреле 2019 года. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

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