В США стали чаще называть детей именами персонажей "Игры престолов"

Американцы стали чаще называть новорожденных именами персонажей из сериала "Игра престолов". Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Службу соцобеспечения США.

Наиболее популярными именами стали Арья (Arya) и Кхалиси (Khaleesi). В честь Арьи Старк в 2018 году назвали 2545 девочек, это имя находится на 119 месте по популярности. Впервые имя Арья попало в список популярных в 2010 году, тогда так назвали 273 девочки, в 2014 году - 1553.

Кхалиси на вымышленном дотракийском языке означает "королева". Этот титул носила одна из главных героинь - Дейенерис Таргариен. Имя Кхалиси занимает 549 строчку, в прошлом году так назвали 560 девочек, в 2017 году - 446. В число самых популярных оно вошло в 2014 году.

При этом, как отмечается, имя Дейенерис не входит в тысячу самых популярных для новорожденных.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года, последнего - в апреле 2019 года. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.