Власти Якутии опровергли давление на вице-мэра Якутска в связи с делом о неуплате налогов

ТАСС, 14 мая. Расследование уголовного дела в отношении супруги первого вице-мэра Якутска Владимира Федорова о неуплате налогов на сумму около 35 млн рублей не вызвано попытками давления республиканских властей на деятельность властей города, а связано исключительно с исполнением налогового законодательства. Такое мнение высказал во вторник ТАСС руководитель администрации главы и правительства региона Федор Борисов.

Сотрудники правоохранительных органов в понедельник провели обыск в кабинете Федорова по делу о неуплате налогов компании "Мебель-салон "Виктория", возглавляемой его супругой Викторией Федоровой. Федоров на своей странице в Instagram отметил, что уголовное дело было возбуждено "сразу после выборов 9 сентября [2018 года]", на которых победила Сардана Авксентьева, назначившая его на эту должность.

"Здесь вопрос очень простой. По [Владимиру] Федорову у меня мнение, которого никогда не скрываю: налоги надо платить. Там не идет речи о каком-то давлении на мэрию, как некоторые сейчас пытаются сейчас представить. Я считаю, что если ты или твоя супруга не заплатили десятки миллионов налогов, и об этом уже есть решения судов, которые появились не после 9 сентября прошлого года [даты выборов мэра города], а задолго до этого, говорить о давлении не очень честно. При этом сумма [неуплаченных налогов] с пенями достигла почти 60 млн рублей", - сказал Борисов, уточнив, что речь идет в основном о местных налогах.

Федоров в качестве первого вице-мэра курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства, развития сельского хозяйства, торговли и предпринимательства. До назначения на должность с 1996 года по 2003 год занимался предпринимательской деятельностью, в 2003-2005 годах был заместителем председателя контрольного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В 2005-2006 годах занимал должность заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО "Мебель-салон "Виктория". В 2006-2013 годах работал директором по развитию ООО "Мебель-салон "Виктория".

В 2018 году следственным управлением СК РФ по Якутии было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов руководством "Мебель-салон "Виктория". Руководителем предприятия является супруга вице-мэра Виктория Федорова. По данным следствия, общая сумма неуплаченных налогов составила около 35 млн рублей.

ТАСС пока не располагает комментарием правоохранительных органов по поводу факта обысков.