Москалькова надеется, что Зеленский будет содействовать освобождению Вышинского

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что избранный президент Украины Владимир Зеленский будет содействовать освобождению главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и прекращению его уголовного преследования.

"Искренне надеюсь, что избранный президент Украины Владимир Зеленский обратит внимание на этот факт вопиющей несправедливости и примет меры к прекращению уголовного преследования невиновного и его освобождению", - заявила она во вторник журналистам.

По словам Москальковой, именно диалог, ставящий во главу угла права и свободы конкретного человека, "открывает путь для политических и экономических переговоров, способствует нахождению взаимопонимания между странами и народами".

Омбудсмен призвала журналистское и правозащитное сообщество, а также неравнодушных людей во всем мире привлекать внимание общества к преследованию Вышинского. Москалькова напомнила, что 15 мая исполнится год с момента ареста Вышинского.

"Вопреки нормам международного права и здравому смыслу Кирилл подвергается уголовному преследованию за профессиональную деятельность, за право свободно мыслить и говорить. Проще сказать - за инакомыслие", - отметила она.

Омбудсмен подчеркнула, что неоднократно обращалась к властям Украины с просьбой изменить журналисту меру пресечения, объективно рассмотреть дело и снять обвинение в государственной измене. Аналогичной позиции придерживается и ОБСЕ, которая в лице своего представителя по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира заявила, что поддержит усилия российской стороны, добивающейся освобождения Вышинского из-под стражи, уточнила омбудсмен.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинскому грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Генеральная прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении досудебного расследования по делу и предоставила защите доступ к материалам.