Минприроды к сентябрю разработает проект закона о решении споров регионов по мусору

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев поручил Минприроды и "Российскому экологическому оператору" разработать до 2 сентября и внести в кабмин проект федерального закона о полномочиях правительства и Минприроды РФ регулировать споры, возникающие между регионами из-за обращения с отходами. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства во вторник.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Минприроды России совместно с публично-правовой компанией "Российский экологический оператор" - подготовить и внести в правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий уточнение полномочий правительства РФ, Минприроды России по вопросу взаимодействия с субъектами РФ, в том числе в части согласования территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами и урегулирования разногласий в этой сфере между субъектами Российской Федерации, а также установления полномочий по разработке и эксплуатации единой государственной системы учета отходов и федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами", - указывается в перечне поручений Гордеева по итогам заседания правительственной комиссии по обращению с отходами, которое прошло 19 апреля.

Также вице-премьер поручил Минприроды и Минэнерго проработать вопрос коммунального мусора, который можно было бы отнести к возобновляемым источникам энергии. Гордеев также предложил обсудить возможность отдельного сбора таких фракций.

Он также дал указание Роспотребнадзору уточнить санитарно-эпидемиологические требования по частоте вывоза твердых коммунальных отходов, так, чтобы эти нормы учитывали наличие раздельного сбора мусора и особенности труднодоступных населенных пунктов. В свою очередь Минприроды, Роспотребнадзору и ФАС России предстоит оценить возможное экономическое влияние изменений этих норм на тарифы на вывоз мусора региональных операторов.

Срок исполнения всех поручений по итогам апрельского заседания комиссии - 2 сентября 2019 года.

Реформа мусорной отрасли

С 1 января в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Сейчас, по данным замминистра природных ресурсов и экологии Дениса Храмова, ее полностью реализуют 62 региона и 13 - частично. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и препятствовать образованию нелегальных навалов.

Целевые показатели реформы были сформулированы отдельно первыми лицами государства заложены в нацпроект "Экология". В ходе его реализации в стране к 2024 году планируется ввести в промышленную эксплуатацию объекты по обработке отходов общей мощностью 37,1 млн тонн. В конце января 2019 года вице-премьер России Алексей Гордеев назвал новый приоритет реформы - переход на раздельный сбор отходов до конца 2019 года. 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обозначил еще один приоритет - отказ от нормативов в пользу оплаты вывоза фактически образованного россиянами мусора.