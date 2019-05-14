Глава Крыма просит чиновников фиксировать состояние пляжей при поездках на море

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил чиновников во время поездок на море фиксировать, в каком состоянии находятся пляжи, и фотографировать их на телефон.

"Коллеги будут ездить купаться, буду просить: кто едет на море, записывать и на телефон фотографировать, что где происходит", - сказал Аксенов во вторник на заседании совета министров республики.

"Есть на месте руководители, муниципальные власти, законодательная власть, правоохранители - все должны среагировать по ситуации. А если мы в результате приезда первых лиц только будем выявлять нарушения - ну, коллеги, тогда будем совместно решать, что делать с такими нашими коллегами", - отметил глава региона.

Как сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, всего в республике 460 пляжей (более половины из них - в курортных городах Евпатория, Ялта, Феодосия и Алушта). Для получения разрешения на работу владельцы объектов должны привести их в соответствие с требованиями МЧС, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии. К 1 июня должны начать работу большинство пляжей.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее.