Роскомнадзор запретил доступ к 59 интернет-ресурсам с ответами на ЕГЭ и ОГЭ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор по решению суда ограничил доступ к 59 интернет-ресурсам с ответами на вопросы Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

"На основании данных решений в Единый реестр запрещенной информации внесено 59 сайтов или их интернет-страниц с ответами на вопросы ОГЭ, ЕГЭ, с контрольно-измерительными материалами (КИМ), а также с информацией о способах и формах сдачи экзаменов без изучения необходимого предмета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 49 сайтов ограничили доступ к противоправной информации, а владельцам еще двух сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении противоправной информации.

"В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ на территории России к восьми сайтам", - добавили в ведомстве.