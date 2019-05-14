Власти Хабаровского края не могут продать яхту стоимостью 60,6 млн рублей

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Аукцион по продаже принадлежащей правительству Хабаровского края яхты "Виктория" стоимостью 60,6 млн рублей признан не состоявшимся уже во второй раз. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Правительство края выставило на продажу яхту "Виктория" в феврале. Осенью глава региона Сергей Фургал поручил продать яхту, посчитав ее ненужным приобретением. Содержание судна обходится бюджету края в 600 тыс. рублей в год.

"Первые торги по яхте должны были состояться 22 февраля, но не состоялись, их продлили на 25 дней. Сегодня завершился прием заявок на участие во вторых торгах. Чтобы торги состоялись, необходимо как минимум два участника. Заявок на покупку яхты не поступило", - сообщили в пресс-службе. Аукцион могут продлить еще на 25 дней.

Судно длиной 21 метр, весом 38 т находится в хорошем состоянии, наработка составляет 1 тыс. моточасов. Яхта вместимостью 12 человек полностью автономна: есть душевые кабины, холодильники, телевизор, оборудование для опреснения воды. Яхта была произведена по индивидуальным чертежам в 2005 году на тайваньской судоверфи. На имущественный баланс Хабаровского края яхта поставлена в 2006 году, использовалась в качестве площадки для встреч официальных гостей и небольших делегаций.

По разным регионам Дальнего Востока было разослано около 50 коммерческих предложений о продаже судна, в том числе в яхт-клубы Приморского края, а также на Камчатку и Сахалин.

"Это непрофильный актив Хабаровского края, поэтому смысла в ее содержании нет. В России мы не нашли второго подобного судна. Его можно транспортировать в любой регион страны, на территории которого есть крупные реки и выход к морю", - приводятся в сообщении слова и.о. директора КГКУ "Краевой имущественный комплекс" Александра Останина. По своему типу яхта - морская, поэтому потенциальными покупателями судна могли бы выступить компании, которые занимаются развитием туриндустрии.