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Посол РФ в Греции вручил Манолису Глезосу выпущенную в СССР марку с его портретом

По словам героя греческого антифашистского сопротивления, марка с надписью "Свободу герою греческого народа Манолису Глезосу!" помогла спасти ему жизнь
Манолис Глезос и посол РФ в Греции Андрей Маслов Посольство России в Греции
Описание
Манолис Глезос и посол РФ в Греции Андрей Маслов
© Посольство России в Греции

АФИНЫ, 14 мая. /ТАСС/. Посол России в Греции Андрей Маслов посетил в понедельник политического и общественного деятеля, героя греческого антифашистского сопротивления Манолиса Глезоса. Об этом сообщили во вторник корр. ТАСС в посольстве РФ в Афинах.

Маслов поздравил Глезоса с 74-й годовщиной Великой Победы и вручил выпущенную почтой СССР в 1959 году марку с его портретом и надписью "Свободу герою греческого народа Манолису Глезосу!". Эта марка, как говорил сам Глезос, помогла спасти ему жизнь после того, как ему был вынесен смертный приговор.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы российско-греческих отношений, отметили в российском диппредставительстве.

Манолис Глезос известен тем, что в ночь на 31 мая 1941 года вместе с товарищем по подполью Апостолосом Сантасом поднялся на афинский Акрополь и сорвал установленный на нем фашистский флаг со свастикой. Это был первый акт сопротивления нацистским оккупантам в Греции, поднявший многих греков на борьбу против фашистов.

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