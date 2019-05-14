Посол РФ в Греции вручил Манолису Глезосу выпущенную в СССР марку с его портретом

АФИНЫ, 14 мая. /ТАСС/. Посол России в Греции Андрей Маслов посетил в понедельник политического и общественного деятеля, героя греческого антифашистского сопротивления Манолиса Глезоса. Об этом сообщили во вторник корр. ТАСС в посольстве РФ в Афинах.

Маслов поздравил Глезоса с 74-й годовщиной Великой Победы и вручил выпущенную почтой СССР в 1959 году марку с его портретом и надписью "Свободу герою греческого народа Манолису Глезосу!". Эта марка, как говорил сам Глезос, помогла спасти ему жизнь после того, как ему был вынесен смертный приговор.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы российско-греческих отношений, отметили в российском диппредставительстве.

Манолис Глезос известен тем, что в ночь на 31 мая 1941 года вместе с товарищем по подполью Апостолосом Сантасом поднялся на афинский Акрополь и сорвал установленный на нем фашистский флаг со свастикой. Это был первый акт сопротивления нацистским оккупантам в Греции, поднявший многих греков на борьбу против фашистов.