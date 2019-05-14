СМИ: в Таиланде пожилых иностранцев с годовой визой обязали получать медицинскую страховку

БАНГКОК, 14 мая. /ТАСС/. Страхование здоровья стало обязательным для иностранцев в возрасте от 50 лет и старше, желающих остаться в Таиланде на длительный срок. Как сообщила во вторник газета The Nation, страховой полис должен покрывать возможные расходы на амбулаторное медицинское обслуживание в размере 40 тыс. батов ($1271) и на стационарное - 400 тыс. батов ($12,7 тыс.).

По ее данным, это одна из мер, принятых правительством для облегчения финансового бремени, которое ложится на государственные больницы, поскольку многие иностранцы не оплачивают лечение. "Кабинет министров уже утвердил новое правило", - заявил генеральный директор департамента поддержки здравоохранения Наттавут Прасерт-Сирипонг.

Новое правило применяется как к новым заявителям на неиммиграционную годовую визу (Non-Immigrant Visa "O-A"), так и к тем, кто желает продлить ее. Отмечается, что зарубежные полисы тоже действительны, главное чтобы сумма покрытия была не меньше обозначенной. "Такой вид медицинского страхования тоже подходит для иностранцев, - подчеркнул Прасерт-Сирипонг. - Мы собираемся обсудить вопрос проверки действительности медицинской страховки, купленной за рубежом".

Говоря об иностранцах, которые не могут купить медицинскую страховку из-за того, что риски для их здоровья считаются слишком высокими, специалист сообщил, что власти рассмотрят этот вопрос. Предполагается, что с них могут требовать наличия большой суммы на банковских счетах, которая может понадобиться, в том числе для проживания в Таиланде.

Инициатива совместно разрабатывалась министерствами здравоохранения, иностранных дел и внутренних дел, а также иммиграционным бюро, Управлением страховой комиссии, Таиландской ассоциацией общего страхования и Таиландской ассоциацией страхования жизни. Авторы отмечают, что нововведение нацелено на обеспечение охраны здоровья в основном пожилых иностранцев, имеющих долгосрочные визы, а также принесет финансовую пользу государственным и частным больницам в стране.

В конце июля 2018 года министр туризма и спорта Вирасак Ковасурат заявил о возможности введения обязательного медицинского страхования для посетителей Таиланда, чтобы снизить нагрузку на туристический компенсационный фонд. Чиновник уверен, что страхование туристов необходимо, а полисы должны охватить больше видов путешествий с элементами риска, таких как альпинизм и подводное плавание.