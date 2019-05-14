Россия и Турция могут отменить визы для водителей грузовиков

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия и Турция в ближайшее время могут договориться об отмене виз для водителей большегрузных автомобилей. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции директор Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

"Касательно водителей большегрузных автомобилей, то мы заинтересованы в том, чтобы турецкие и российские водители въезжали без виз, - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах отмены виз для данной категории. - Вопрос решается, находится в процессе".

"Надеюсь, что в ближайшее время, если ничего экстраординарного не произойдет, мы обо всем договоримся", - добавил дипломат.

Говоря о возможности введения такого режима для владельцев служебных паспортов, Волынкин рассказал, что процесс идет постепенно.

"В Турции есть не только служебные, но и специальные паспорта, обладателями которых являются около 800 тыс. человек, - обратил внимание глава департамента. - Турецкая сторона настаивает на том, чтобы эти паспорта давали возможность безвизового въезда. Мы идем навстречу в этом вопросе и уже предложили для определенных целей безвизовый въезд по служебным и специальным паспортам".

По его словам, рассматривается вопрос о том, чтобы по данным видам документов можно было въезжать с любыми целями.