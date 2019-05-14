Квалификационная коллегия судей на Кубани проводит проверку инцидента с участием судьи

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края проводит проверку из-за конфликта с участием судьи Динского районного суда, сообщил ТАСС во вторник председатель совета судей края Владимир Кисляк.

"Квалификационная коллегия судей Краснодарского края проводит проверку по факту получения информации об инциденте с участием судьи", - сказал Кисляк.

Ранее сообщалось, что следственные органы на Кубани изъяли материалы об инциденте из полиции и проводят проверку. Во вторник в управлении СК РФ по краю журналистам сообщили, что по предварительной версии, конфликт произошел 11 мая между 57-летней и 25-летней жительницами Динского района. 57-летняя женщина пыталась проехать в сторону реки Качеты, но дорога оказалась загорожена другим припаркованным транспортным средством, рядом с которым находилась вторая участница конфликта. С ее слов, оппонентка причинила ей телесные повреждения, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в местных сообществах в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой фигурирует женщина, она проявляет агрессию и применяет физическую силу в отношении жительницы Динского района, которая утверждает, что ее оппонент в споре - Светлана Дубовик, судья Динского районного суда. В Динском районном суде подтверждали, что Дубовик у них работает. "Никакие комментарии мы не даем", - сказали ТАСС в суде во вторник.