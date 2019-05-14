В Кремле следят за стихийными акциями протеста в Екатеринбурге

СОЧИ, 14 мая. /ТАСС/. В Кремле следят за акцией протеста в сквере Екатеринбурга. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим сообщения СМИ на этот счет, знакомимся с этими сообщениями, - сказал он. - С этой точки зрения, конечно, мы следим за тем, что там происходит". При этом представитель Кремля не стал давать оценку действиям местных властей и полиции в этой ситуации, поскольку не знаком с нюансами происходящего.

Стихийная акция протеста за сохранение сквера на месте строительства собора святой Екатерины прошла в понедельник вечером. Митингующие снесли временный забор, который был поставлен на месте возведения в ночь на 13 мая, и заняли сквер, откуда их потом вытеснили молодые люди спортивного телосложения. Количество протестующих, по разным оценкам, составляло от нескольких сотен до 2 тыс. человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма и протестующих на разговор для выработки компромисса.

Собор святой Екатерины планируют построить вместо разрушенного более 80 лет назад. Открытие намечено на 2023 год, к 300-летию Екатеринбурга. Его оформят в стиле архитектуры XVII века. Екатерининский собор был построен на левом берегу реки Исеть в Екатеринбурге при основании города в 1723 году и разрушен в 1930 году. На месте строительства прошел молебен в день Торжества православия, на котором собралось порядка 8 тыс. человек.