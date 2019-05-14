СК проверяет информацию о падении морозильной камеры с продуктами на ребенка в Москве

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ начал проверку появившейся в СМИ информации о падении в одном из супермаркетов Москвы на несовершеннолетнюю девочку морозильной камеры с продуктами. Об этом во вторник сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в СМИ, о причинении телесных повреждений ребенку", - сказала она.

Ранее в одном из Telegram-каналов был опубликован материал о том, что в супермаркете на северо-западе Москвы на девочку упала морозильная камера.