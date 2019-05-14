Епархия намерена продолжить стройку храма в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга планируется продолжить, несмотря на состоявшиеся акции протеста, поскольку возведение осуществляется в соответствии с законодательством. Как сообщил во вторник журналистам председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, проект планируется реализовать к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

"Стройка, безусловно, будет продолжена. Надеюсь, храм к 300-летию Екатеринбурга мы построим", - сказал Миняйло. В Екатеринбургской епархии РПЦ в опубликованном во вторник обращении отметили, что "начавшиеся работы по строительству собора святой Екатерины ведутся строго в соответствии с действующим законодательством". Там также убеждены, что "собор органично дополнит городское пространство и станет не только религиозным сооружением, но духовно-просветительским центром, где расположится музей, концертные залы, библиотека, помещения для занятий с детьми и семьями". "Согласно проекту, будут благоустроены зоны отдыха для горожан и площадки для проведения массовых общегородских мероприятий, увеличится площадь зеленых насаждений", - говорится в обращении. Курирующий строительство собора Фонд святой Екатерины также сообщил о намерении продолжить работы.

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