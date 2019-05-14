Епархия намерена продолжить стройку храма в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга планируется продолжить, несмотря на состоявшиеся акции протеста, поскольку возведение осуществляется в соответствии с законодательством. Как сообщил во вторник журналистам председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, проект планируется реализовать к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.
"Стройка, безусловно, будет продолжена. Надеюсь, храм к 300-летию Екатеринбурга мы построим", - сказал Миняйло.
В Екатеринбургской епархии РПЦ в опубликованном во вторник обращении отметили, что "начавшиеся работы по строительству собора святой Екатерины ведутся строго в соответствии с действующим законодательством". Там также убеждены, что "собор органично дополнит городское пространство и станет не только религиозным сооружением, но духовно-просветительским центром, где расположится музей, концертные залы, библиотека, помещения для занятий с детьми и семьями".
"Согласно проекту, будут благоустроены зоны отдыха для горожан и площадки для проведения массовых общегородских мероприятий, увеличится площадь зеленых насаждений", - говорится в обращении. Курирующий строительство собора Фонд святой Екатерины также сообщил о намерении продолжить работы.
Собор святой Екатерины планируют построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга, исторический собор располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки, и был разрушен в 1930 году. Сейчас там находятся фонтан, часовня и памятник основателям города. Идея восстановления храма обсуждалась много раз, и историческое место также рассматривалось в качестве площадки для строительства. Но, когда вопрос решался в текущем году, историческое место не рассматривалось, и в ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте.
Осенью 2018 года на градостроительном совете при губернаторе было выбрано окончательное место строительства собора. В феврале 2019 года завершились обсуждения по планировке и проекту межевания территории. В общественных обсуждениях приняли участие более 3,3 тыс. человек. Также в 2019 году гордума изменила назначение территории с категории "парки и скверы" на "зону объектов религиозного значения", эти поправки подписал мэр города Александр Высокинский. Начало строительства вызвало недовольство некоторых горожан, которые 13 мая вышли на стихийную акцию.